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İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek

İzmit’te ilk kez gerçekleştirilecek olan “Kedi Güzellik Yarışması”  İzmit Hayyam Petstop’ta başlıyor. 

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit’te ilk kez düzenlenecek olan “Kedi Güzellik Yarışması” Bakırcılar Çarşı’sında hizmet veren HayyamPetstop’ta başlıyor. Başvuruların bir hafta önce alınmaya başladığı yarışmada Maide Saltat tarafından işletilen Hayyam Petstop’un üstelendiği organizasyona katılım gün geçtikçe artıyor. Yarışmaya katılmak isteyen kedi sahiplerinin, 15 Aralık tarihine kadar İnstagram üzerinden yakın dostlarının fotoğraflarını göndermesiyle ön eleme yapılacağını belirten HayyamPetstop’un sahibi Maide Saltat, 20 Aralık’ta ise en güzel 20 kedinin seçilip tekrar oylama yapılacağını söyledi.

“TÜM SEVERLERİ DAVET EDİYORUM”

Düzenlenecek olan yarışmaya talebin oldukça yoğun olduğunu ifade eden HayyamPetstop’un işletmecisi Maide Saltat yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar 100’den fazla kedi sahibi bize İnstagram üzerinden ulaştı. Petstophayyamİnstagram hesabımızdan yarışmaya katılan kedilerimizin fotoğraflarını paylaşarak takipçilerimizden 1 ile 10 arasında puan vermelerini istiyoruz. Puanlama sonunda ön elemeyi geçen dostlarımızdan 20 tanesini seçip, tekrar bir oylamaya gideceğiz. En son ilk 5’e giren kedileri ve sahiplerini dükkanımızda ağırlayarak ödüllerini taktim edeceğiz. Tüm kedi severleri yarışmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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