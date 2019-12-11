Şanbaz Yıldız: Çok çirkince bir itham

MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır isimli şahsın arasında geçen görüşme gündemi sarstı. Konuşmada “Gelir der ki bana silah ruhsatı alabilir misin der. Tamam alırım. Vali, İl başkanı bir liste yapar valiye gönderir. Hepsi için konuşuyorum, CHP hariç belki yapamaz da. Yıllardır böyledir” ifadeleriyle ilgili olarak İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız gazetemize görüş verdi.

“ÇOK ÇİRKİNCE BİR İTHAM “

Şanbaz Yıldız yaptığı açıklamada, “Bizde böyle bir kontenjan veya böyle bir durum yok. Kendi çoluğundan çocuğundan insanların ayırdığı parayla dönen bir siyasi anlayışımız var. 40 yıldır da böyle geldi böyle gidiyor. O kendisini bağlar. Çok çirkince bir itham. Bunu genel olarak söylediğini ben sanmıyorum. Bizimle ilgili böyle bir şey söyleme şansı da yok. Bu çok geniş bir cümle” dedi.

“VALİ BEYE SORDUM”

Vali beye ben böyle bir kontenjanı sorduğumda olmadığını söylemişti ki ben de olmadığını biliyorum. Hiçbir siyasi partinin böyle bir kontenjanı yok. Bizim de yaptığımız böyle bir şey yok. Olmuş olsa bile bu asla ve asla parayla satılacak bir durum değil” ifadelerinde bulundu.