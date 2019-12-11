İzmit Belediyesi'nde 5 işçinin işine son verildi

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri'nde araç arkası çalışan Hakan Aggun, Muhammet Çivi, Şahin Dik, Gökhan Goncel ve Ali Kırlı isimli 5 işçinin işine son verilmesinden dolayı yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi'nde çalışan işçiler işverenin baskısı ile bir çoğu zorla işveren yandaşı sendikaya üye yapılarak önce sendikamızla bağları koparılmış sahipsiz bırakılmış sonrada işlerinden atılmışlardır" dedi.

Ersoy açıklamasında şunları söyledi: "31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediyesi işçilerine uygulanan mobbing, baskı ve işten çıkarmaların bir yenisini daha yaşıyoruz. Önce işverence işçilere zorla sendika değiştirme baskısı yapılarak onları savunacak Hizmet-İş sendikamızdan istifa ettirilerek zorla işveren amirlerince baskı ve tehdit ile yandaş sendikaya üye yaptırılmıştır. Sonrada bazen tek tek bazen de gruplar halinde işlerine son verilmiştir. İşveren, işten çıkarmaları da sudan bahanelerle (üç gün işe gelmeyen bir kişi dışında) işyerinde kurulan disiplin kurulunu kendine göre şekillendirerek işçileri savunan hiç bir mekanizmaya izin vermeyerek, hukuksuz bir şekilde işçileri işten atmaktadır. Maalesef kendilerine devrimci ve sözde kamuoyunda işçileri en iyi şekilde savunuyoruz imajı çizen yandaş sendikanın, bu kış gününde bile çöp aracı arkasında çalışan ve zorla kendilerine üye yaptırılan işçilerin işten atılmaları için en ufak bir ses dahi çıkarmamaktadır.

YILBAŞINDA İŞÇİ KIYIMI

Bütün bu yaşananlar işçiler içinde büyük kaosa neden oldu. İşveren amirleri ve müdürleri tarafından işçilere açıkça yılbaşında daha kalabalık gruplar halinde işçi çıkarmaların yaşanacağı söylenmektedir. Bugün daha iyi anlıyoruz ki, bizzat işveren tarafından yapılan sendikal operasyonlarla hedeenen, İzmit Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerin sahipsiz bırakılması ve onlara sahip çıkmayan işverene tabi olan bir sendikanın İzmit Belediyesi'nde yetkili kalınmasıdır.

ZORLA İŞÇİLER ADLİYE ÖNÜNE

Yandaş sendikanın yetkilileri işçileri savunacağına, işverenle beraber, işçileri zorla, belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in geçen gün İzmit Belediyesi Meclis üyesi Şener İnce için adliye önünde yaptığı basın açıklamasına götürerek, işverenin savunuculuğuna soyunmuştur. 31 Mart yerel seçimlerinden önce hiç bir işçinin işine son vermeyeceğim, aldıkları ücretlerini artıracağım diyenler, seçildikleri günden beri bırakın işçilerin ücretlerini arttırmayı hak ettikleri mesai ücretlerini dahi ödememişlerdir. Yaptıkları tek iş işçileri tehdit ve işten çıkarmak olmuştur. İzmit belediyesinde yaşanan bu hukuksuzluk artık zulüm boyutuna ulaşmıştır. Buradan tekrar İzmit belediyesi yetkililerine işçiler üzerindeki bu baskıların kaldırılmasını ve işten atılmalara bir son verilmesini diliyoruz.”