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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Marmara’yı son dakika gök gürültülü sağanak yağış için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bugün 21:04 TSİ - Gündem

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