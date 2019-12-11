2019’da Google’da bakın en çok ne aradık!

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google, her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye ve dünyada en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. “Yılın Arama Trendleri 2019” listesinde toplamda 5 farklı kategoride yükselen arama trendleri listelendi. Genel kategoride İstanbul Seçim Sonuçları 2019, İsimler kategorisinde Emine Bulut, Yemek kategorisinde revani, Diziler kategorisinde Mucize Doktor, Şarkılar kategorisinde ise Reynmen’in Derdim Olsun şarkısı Türkiye’nin arama trendleri listesine girdi. Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel aramalarında zirvede yer alan İstanbul Seçim Sonuçları 2019'u sırasıyla Geleceğe Nefes, YSK, Deprem, Sigara Fiyatları, Dolar Kuru, Askerlik Son Dakika, EYT, İstiklal Marşı 10 Kıta, Notre Dame Katedrali aramaları takip etti.