Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılının son meclis toplantısı bugün Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık edeceği toplantı saat 15:00’te başlayacak. Meclis toplantısında 108 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.
Bugün 09:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:14 TSİ
Büyükşehir’de son meclis!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılının son meclis toplantısı bugün yapılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz