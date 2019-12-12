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Erdoğan'ın Kocaeli programı iptal!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli programı yoğunluktan dolayı iptal edildi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kocaeli programı iptal oldu. Programa göre Erdoğan önce Hereke’de bulunan halı fabrikasına ziyaret gerçekleştirecekti. Saray’a koyulan 108 metrelik halıyı dokuyan işçilerle bir araya gelecek Erdoğan bu ziyaretini saat 12:00'de yapacaktı. Erdoğan programın devamında da 14:00'te Gebze'ye giderek  yerli elektrikli aracın prototipini tanıttıktan sonra Kocaeli’den ayrılacaktı. Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle Kocaeli programının iptal edildiği öğrenildi. Erdoğan’ın Kocaeli’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

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