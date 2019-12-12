Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kocaeli programı iptal oldu. Programa göre Erdoğan önce Hereke’de bulunan halı fabrikasına ziyaret gerçekleştirecekti. Saray’a koyulan 108 metrelik halıyı dokuyan işçilerle bir araya gelecek Erdoğan bu ziyaretini saat 12:00'de yapacaktı. Erdoğan programın devamında da 14:00'te Gebze'ye giderek yerli elektrikli aracın prototipini tanıttıktan sonra Kocaeli’den ayrılacaktı. Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle Kocaeli programının iptal edildiği öğrenildi. Erdoğan’ın Kocaeli’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
Bugün 09:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:35 TSİ
Erdoğan'ın Kocaeli programı iptal!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli programı yoğunluktan dolayı iptal edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz