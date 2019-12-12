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Skandal videonun ardından şok istifa!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün rüşvet iddialarını içeren video Kocaeli’nin gündeminden düşmüyor. Videonun yankıları sürerken partiden istifa şoku yaşandı
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MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün rüşvet iddialarını içeren video gündemi sarsmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yaklaşık bir yıl önce bir otelin ruhsatını çıkarttırabileceğini söyleyerek Bahadır isimli bir vatandaştan 30 bin lira para aldığı, ancak ruhsat işini halledemediği halde şahsa parasını geri ödemediği iddiasını içeren video gündemi sarsmaya devam ediyor. Açıklamalar art arda gelirken MHP’den bir de istifa haberi geldi. Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Doğan Bekiroğlu İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve il yönetiminden istifa ettiğini duyurdu. Bekiroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Değerli dostlarım , büyüklerim , kardeşlerim gönlümün sevdası olan Milliyetçi Hareket Partisinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ve her daim partimin daha iyi olması için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim ve her daim Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak kalmaya devam edeceğim. Uzun yıllardır partimin İl Yönetiminde görev yapmaktayım.. An itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılığından ve İl Yönetiminden istifa ediyorum. Bu süreçte görev gereği kime hakkım geçmiş ise hakkım sonuna kadar helal olsun.” notunu düştü.

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Yorumlar

(2)
02

Emekci - Takke düştü pek göründü Aydın efendi,Fatma Kaplan'a demediğini bırakmıyordun,onurun varsa istifa et diycem ama rusvet alanda olmayan şeyler bunlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 12:50
01

Mert Ataman - AKP'leşen MHP Genel Merkezi, İl Başkanının istifasını ister mi? Bence istemez. Çünkü tam istedikleri adam tipi bu.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 11:19

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