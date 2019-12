Skandal videonun ardından şok istifa!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün rüşvet iddialarını içeren video gündemi sarsmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yaklaşık bir yıl önce bir otelin ruhsatını çıkarttırabileceğini söyleyerek Bahadır isimli bir vatandaştan 30 bin lira para aldığı, ancak ruhsat işini halledemediği halde şahsa parasını geri ödemediği iddiasını içeren video gündemi sarsmaya devam ediyor. Açıklamalar art arda gelirken MHP’den bir de istifa haberi geldi. Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Doğan Bekiroğlu İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve il yönetiminden istifa ettiğini duyurdu. Bekiroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Değerli dostlarım , büyüklerim , kardeşlerim gönlümün sevdası olan Milliyetçi Hareket Partisinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ve her daim partimin daha iyi olması için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim ve her daim Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak kalmaya devam edeceğim. Uzun yıllardır partimin İl Yönetiminde görev yapmaktayım.. An itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılığından ve İl Yönetiminden istifa ediyorum. Bu süreçte görev gereği kime hakkım geçmiş ise hakkım sonuna kadar helal olsun.” notunu düştü.