İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserinin ABD'de 120 bin dolara satılması sosyal medyada 'alay konusu' olmuştu. Türkiye'deki bazı belediyeler ise konunun son günlerde popüler olmasından yola çıkarak "bantlanmış muz" fikrini, kendi şehirlerinde yetişen ürünlere uyarladı. Belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görseller ilgi çekti. O furyaya İzmit Belediyesi de katıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından, duvara bantlanmış pişmaniye paylaşıldı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.
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O akıma İzmit Belediyesi de katıldı
Duvara bantlanmış bir muzdan oluşan akıma İzmit Belediyesi de katıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından, duvara bantlanmış pişmaniye paylaşıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz