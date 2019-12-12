O akıma İzmit Belediyesi de katıldı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserinin ABD'de 120 bin dolara satılması sosyal medyada 'alay konusu' olmuştu. Türkiye'deki bazı belediyeler ise konunun son günlerde popüler olmasından yola çıkarak "bantlanmış muz" fikrini, kendi şehirlerinde yetişen ürünlere uyarladı. Belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görseller ilgi çekti. O furyaya İzmit Belediyesi de katıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından, duvara bantlanmış pişmaniye paylaşıldı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.