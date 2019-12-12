İyi Parti'de şok istifa!

İYİ Parti Gebze'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Mine Kayser Güler, beklenmedik bir şekilde partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Gebze'de beklenmedik bu açıklama partide yaprak dökümü yaşanıyor yorumlarına yol açtı. Mine Kayser, istifa kararını şu şözlerle duyurdu:

"DAVALARINDA MUVAFFAKİYETLER DİLERİM"

“2018 yılında bünyesine katılmış olduğum Kurucu Kadın Kolları Başkanlığı (Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı), İlçe Sekreterliği ve Divan Kurulu Üyeliği makamlarında görev yaptığım İYİ Parti’den 11 Aralık 2019 tarihi itibariyle istifa ederek aktif üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Birlikte görev yaptığım herkese teşekkür eder davalarında muvaffakiyetler temenni ederim."