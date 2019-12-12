Bilgi Köprüsü Kontenjan Sınavı 11-12 Ocak’ta

Önceki yıllarda olduğu gibi dersler yine 12’şerli özel sınıflarda devam ediyor. Başarının en önemli halkası olan öğretmen kadrosu ise bu yıl dahil olan yeni eğitimcilerle çok daha güçlenmiş durumda.

HEDEF BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTMEK

Bilgi Köprüsünün 2019 sınavlarında YKS’de ilk 100’de 4 Türkiye derecesi, genel başarıda da 45 Tıp, 26 Hukuk ve 17 Mimarlık derecesi bulunmaktaydı. Hedef, 2019’da elde edilen bu başarıları 2020’de daha üst sıralara taşımak.

KONTENJAN SINAVI

Bilgi Köprüsü, gelecek yılın hazırlıklarına ise şimdiden başlıyor. Önümüzdeki yıl kayıtlarında büyük avantaj sağlayacak 2020-2021 öğretim dönemi 9, 10 ve 11’inci sınıflar için kontenjan sınavı tarihleri açıklandı. Beklenen Kontenjan sınavı yeni yılın ilk haftalarında, 11-12 Ocak tarihlerinde yapılacak. Yine büyük ilgi görmesi beklenen kontenjan sınavıyla ilgili detaylı bilgi 0 (262) 311 50 60 nolu telefondan alınabilir.