BİLNET Kocaeli, bilgi yarışmalarıyla fark yaratıyor

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan, anaokulundan Anadolu ve Fen lislerine kadar 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, Ekim ayında yapılan Türkiye Zeka Oyunları Şampiyonası’nda 518 okul arasında Marmara 8.si olmuştu.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Akademik başarının yanında öğrencilerin mutluluğuna da önem veren, spor ve sanat ağırlıklı etkinlikleriyle dikkat çeken BİLNET Kocaeli’de bilgi yarışmaları da büyük ilgi görüyor. Öğrenciler bu yarışmalarda hem öğrendiklerini pekiştiriyor, hem de keyifli anlar yaşıyor.

TÜRKÇE MÜNAZARA

Konferans Salonunda 7.sınıf öğrencileri arasında gerçekleşen Türkçe Dersi Münazara Ligi yarışması bunlardan biriydi. Öğrenciler hayli çekişmeli geçen münazarada kendi düşüncelerini doğru ve etkin ifade ederken, bu ifadeleri jest, mimik ve beden dili kullanarak güçlendirip, birinci olmaya çalıştı. Aynı zamanda kazanma mutluluğu yanında, kaybeden saygı duyma birbirini kutlmayı da öğrendiler.

GREEN STAR FİNALDE

Bir başka yarışma 4. ve 5. sınıflar arasında gerçekleşti. Öğrenciler, İngilizce Bilgi Yarışması’yla kendi aralarında üstünlük kazanmaya çalıştı. İngilizce eğitimin ağırlıkta olduğu BİLNET’te yarışmanın kazananı "Green Star" grubu oldu. Kazanan grup, BİLNET Sakarya ile yapılacak final yarışmasına katılmaya hak kazandı.