Kocaeli’de terör propagandası yapan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda propaganda yaptığı tespit edilen İ.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., sevk edildiği adli makamlar tarafından “Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
Kocaeli’de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz