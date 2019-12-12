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 Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Kocaeli’de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de terör propagandası yapan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda propaganda yaptığı tespit edilen İ.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., sevk edildiği adli makamlar tarafından “Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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