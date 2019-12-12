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Fuar artık Büyükşehir'in

Milli Emlak'a ait 45 dönüm arazi bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye'ne devredildi.
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Kocaeli Fuarı, Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredildi. 220 dönüm olan alanın 45 dönümü Milli Emlak’a aitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşme yaptı ve 45 dönüm arazinin belediyeye bedelsiz olarak devredilmesini istedi. Büyükakın’ın talebi kabul edildi ve bedelsiz devir önceki gün gerçekleşti. Milli Emlak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden devir işlemini yaptı ve 45 dönüm araziyi resmen Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. 45 dönümlük arazinin devredilmesi ile birlikte toplam 220 dönüm arazi Millet Bahçesi olarak planlanacak

KUŞ CENNETİ KORUNACAK

Fuar alanı, Outlet, Uluslararası Fuar Merkezi, Emex Otel, Vinsan ve Kuş Cenneti olarak bilinen sulak alan dahil edilerek planlanacak. Alanda yürütülecek planlamada yeşil alanlar korunacak ve modern yapılarla herkesin kullanacağı, hizmet alacağı bir mekan yapılacak. Mevcut yapılar ise tamamen yıkılacak. Fuar alanı içinde yer alan göl ve yeni oluşturulacak alana dahil edilecek Kuş Cenneti de korunacak. Kuş cenneti olarak bilinen sulak alan ise doğal yapısı korunacak ve kuş gözlemciliği için çevresi planlanacak. Büyükşehir Fuar Gölü’nü daha işlevli hale getirecek. Tam bir dinlenme alanı olarak yeniden yapılandırılacak gölün de temiz ve berrak bir görüntüye kavuşturulması bekleniyor.

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Yorumlar

(1)
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Nurettin ozturk - Önce iş iş milletin yarışı fakir,şişe makyaja gitsin paralar iyice batalim.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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