Çocuğu olanlar dikkat! Bundan uzak tutun...

7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 kasım günü okul çıkışında, bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatadan yemek istedi. Şırınga kapağının boğazına kaçmasıyla nefes alamayan çocuk apar topar Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 Aralık 2019’da yaşamını yitirdi. Acılı aile, bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi.
İNTERNETTE BİLE SATILIYOR!
Çocukların ölümüne neden olan bu çikolatalara okul çevrelerinde, marketlerde hatta birçok tanınmış e-ticaret sitesinde bile rastlamak mümkün. 2 hafta iki küçük canımızı alan ve ucuz fiyatlara çokça satılan bu ürünlerin denetimiyle ilgili yetkili kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz