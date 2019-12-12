Başiskele'de 23 Kasım günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikleti Körfez ilçesinde bularak sahibine teslim etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren Ç.Ö., M.A.ve M.K.F. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden yaşı küçük olan 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 3 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Motosiklet hırsızları polise yakalandı
Başiskele’de motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2’si çocuk 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz