Motosiklet hırsızları polise yakalandı

Başiskele'de 23 Kasım günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikleti Körfez ilçesinde bularak sahibine teslim etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren Ç.Ö., M.A.ve M.K.F. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden yaşı küçük olan 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 3 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.