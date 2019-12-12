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Motosiklet hırsızları polise yakalandı

Başiskele’de motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2’si çocuk 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Başiskele'de 23 Kasım günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikleti Körfez ilçesinde bularak sahibine teslim etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren Ç.Ö., M.A.ve M.K.F. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden yaşı küçük olan 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 3 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 

Bugün 11:32 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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