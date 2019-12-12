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Outlet Center Yönetimi 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutladı!

Türkiye’de Perakende / Mağazacılık sektöründe çalışanların onurlandırılmasını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlayan 12 Aralık Mağazacılık Günü bu yıl 7. Kez kutlanıyor.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Tüm mağaza yöneticilerinin pozitif enerji ve coşkusunu bir kat daha arttırmak amacıyla; Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatısı altındaki derneklerin öncülüğünde 2013 yılında 12 Aralık Mağazacılar Günü adıyla kutlanmaya başladı.

12 Aralık Mağazacılar Günü dolayısıyla Outlet Center İzmit Yönetim’i merkezde bulunan tüm mağazaların yöneticilerini bugün Outlet Center Köfteci Yusuf’ta sabah kahvaltısında ağırladı. Kahvaltıda konuşan Outlet Center (Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.) Genel Müdürü K. Osman İllez; “Güler yüzü, uzmanlığı ve enerjisiyle alışverişi herkes için kolaylaştıran tüm Outlet Center İzmit çalışanlarına teşekkür ediyor ve 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutluyorum” dedi.Etkinlikten memnun kalan davetliler Outlet Center Yönetimi’ne teşekkür etti.

Outlet Center(BAYRAKTAR Gayrimenkul Geliştirme AŞ)  Genel Müdürü K. Osman İllez’in organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe; Teknik Şef Hamit Bulutçu, Atasay Mağaza Müdürü Cengiz Dedeoğlu, Halkla İlişkiler ve Reklam ŞefiDeniz Özsoy, Merkez Müdürü Murat Yıldırım, İdari Şef Özcan Develi ve çok sayıda mağaza yöneticisi katıldı.

Bugün 11:42 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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