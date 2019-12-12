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Yelken Kafe’de ‘Glutensiz mutfak’

ÇÖLYAK ve PKU hastaları için Derince Yelken Kafe’de ‘Glutensiz Mutfak’ oluşturuldu

Yasemin Kaya
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Ömür boyu glutensiz ve düşük proteinle beslenmek zorunda olan hastalar için Derince Yelken Kafe’de ‘Glutensiz Mutfak’ oluşturuldu. MET-Der Başkanı Nesrin Atar ise Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e “Glutensiz Mutfak” için desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AYGÜN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasına Derince Belediye BaşkanıZeki Aygün’e teşekkür ederek başlayan Kocaeli Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (MET-DER) Başkanı Nesrin Atar; “Başkanımız ÇÖLYAK ve PKU hastalarının sesi oldu. Diyet yapmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu beslenme çerçevesinde koliler de hazırlanıp teslim edildi. Aynı zamanda Derince’de bulunan Yelken Cafe Restoran’da da ‘Glutensiz Mutfak’ oluşturuldu” dedi.

“RAHATLIKLA TÜKETEBİLİRSİNİZ”

Restorandan gönül rahatlığı ile yemeklerin tüketebileceğini ifade eden Atar, “Restorana gitmeden iki saat önce gideceğini bildirilmek koşuluyla ÇÖLYAK ve PKU’lulara ait yemekler rahatlıkla yenebilir. Belediye Başkanımız Sayın Zeki Aygün’e Yelken Cafe Restoran’a veemeği geçen herkese Kocaeli ÇÖLYAK ve PKU Yaşam Derneği ailesi olarak teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

MENÜLER:

Domates çorbası, mercimek çorbası, falafel, brushgetta domatesli patates kızartması, kinoa salata, rokalı nohut salata, sıcak brokoli karnabahar havuç salatası, ızgara somon, ızgara tavuk, İskender, ızgara sebze tabağı, somates soslu penne makarna, puding, meyve tabağı ve bal kabağı.

 ÇÖLYAK NEDİR?

Çölyak; buğday, arpa çavdar ve yulafta bulunan gluten adlı proteine karşı ince bağırsakta oluşturduğu ömür boyu süren alerji hassasiyetidir. Türkiye’de ve dünyada her 100 kişiden 1’i Çölyak hastasıdır. Her yaşta ortaya çıkabilir. Belirtileri ise karında şişlik, ishal ya da kabızlık, kusma, ani kilo verme, çocuklarda büyüme ve gelişim geriliği, boy kısalığı, kansızlık, erken yaşta kemik erimesi, gaz şikayetleri, eklem ağrıları, ağız içinde tekrarlayan aftlar gibi belirtileri vardır.

PKU NEDİR?

Fenilketonüri ise kısa adı PKU’dur. Bebeklerin doğumdan sonra topuktan alınan kan örneklerinin sonucunda Fenialinin değerlerinin yüksek çıkması ile bu düzey kontrol altında tutulur. Düşük proteinli beslenmeye geçilir. Türkiye’de ve dünyada 4000/4500 çocuktan 1’i fenilketonürili doğmaktadır. Her iki gruptaki hastalar tanı aldıktan sonra ömür boyu glutensiz ve düşük proteinli beslenmek zorundadır. 

Bugün 11:43 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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