Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı - Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere kefen ve cenaze levazımatı alınacağı duyurusu yayımlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ocak 2020’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat adresinde saat 15:30’da ihale gerçekleştirilecek. İhale ile 100 bin metre kefen, tabut örtüsü, el ve boy havlusu, muayene eldiveni gibi malzemeler alınacak.
İlan detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz