Üvey babasını öldüren Şerife’nin davasında karar

Olay 15 Ekim 2018 günü Gölcük Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Şerife Arıoğlu sokakta karşılaştığı üvey babası Yaşar Kanık ile tartışarak üvey babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Olayın ardından kaçan Şerife A. polis tarafından yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kanık ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Bugün 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şerife A., maktul Yaşar Kanık’ın yakınları, taraf avukatları ve Kocaeli Kadın Platformu katılım sağladı. Şerife A.’nın avukatı yaklaşık 1 yıldır aranan ancak bulunamayan tanık Ümit O.’nun dinlenmesinden vazgeçti.Avukat, “Aralarındaki ilişki ve olay sonrasına dair bilgileri mevcut. Tanık yakalanamadığı için vazgeçiyoruz. Dinleyeceğimiz tanık diğer tanıklarla benzer bilgilere sahiptir, ayrı olarak olay yerinde sopa gördüğünü söyleyecekti” dedi. Mahkeme tanık Ümit O”nunfirari olduğu için bulunamadığı, tanığın dinlenilmesinin dosyaya bir şey katmayacağı sebebiyle dinlenmesinden vazgeçildi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Savcı duruşmada mütalaa verdi. Savcı, “Sanığın, tanık ile ölen ile birlikte Şerife A.’nın kızı A. İle ilgili telefonda bursu ile alakalı tartıştıkları esnada Yaşar Kanık’la alakalı tehdit içerikli sözlerin ardından bir markete girerek bıçak aldığı sonrasında deri ceketinin içine saklayarak eve gidip kapısını çalıp bağırarak ‘Bana yaptıklarını kızıma da mı yapacaksın’ diyerek maktulün dışarı çıkmasını istemiş. Sanığın da ani hareketle bıçağı ölenin karın bölgesine saplayıp döndürüp kaçtığı, yaralanan Yaşar Kanık’ın kaldırıldığı hastanede yaralanması nedeniyle iç organ kesilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği, sanığın ölene yönelik kastının yaralama değil öldürmeye yönelik olduğu, sanık hakkında haksız tahrik uygulaması uygulanması ve kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır. Sanığın kasten öldürmesuçu uyarınca cezalandırılmasına,cezada indirim yapılmasına, cezanın miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi mütalaa olunur” dedi.

“NEFRET ETTİĞİ INSANI 33 KERE ARAMIŞ”

Sanık avukatı, “Şerife ile maktul arasındaki ilişki herkesin malumu. Tecavüz dosyası var. Daha sonraki dönemlerlerde de saldırgan davranışlarını devam ettirmiştir.Telefon kayıtları geldi Yaşar sevmediği, nefret ettiği insanı 33 kere aramış. Olay günü ise telefonda aradığında ‘Sana yaptıklarımı kızına da yapacağım’ demiştir. Bu husus tanık beyanları ile sabittir. Olay günü maktul sopayla vurmaya çalışmış sanık ise kendini korumak amacıyla bıçak kullanmıştır. Maktul hastaneye direkt götürülseydi ölüm olayı gerçekleşmeyecekti. Orada bekletildiği, götürülmediği beyanlarla sabittir. Yargıtay’da, istinafta beraat edeceğe adımız gibi eminiz. Benzer Yargıtay kararları var. Sanığın 3 tane çocuğu var yetiştirme yurtlarında sefil oluyorlar. Herhangi bir adli kontrolle öncelikle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Şerife ise kararı mahkemenin takdirine bıraktı. Mahkeme karar için verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Şerife A.’nın müebbet hapis cezası ile çarptırılmasına, eylemin maktulden kaynaklandığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası ile çarptırılmasına, yargılanma sürecinde iyi hal göstermesi durumu nedeniyle 15 yıl hapis cezası ile çarptırılmasına karar verdi.