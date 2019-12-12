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Karamürseli Kevser gururumuz oldu!

Akıncı TİHA, ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Mühendisler içerisinde yer alan Kocaelili İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Hatice Kevser Yavuz Kocaelilerin gururu oldu.
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Yerli ve milli imkanlarla Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019'da ilk motor testini gerçekleştirdi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzu İnsansız Hava Aracı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ilk uçuş testinde 16 dakika havada kaldı.

PROJEDE KOCAELİ’NDEN BİR İSİM VAR

Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve saat 15.19’daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etti. Bu proje içerisinde ise Kocaeli’nden tanıdığımız bir isim var.

HATİCE KEVSER YAVUZ GURURUMUZ OLDU

Birbirinden yetenekli mühendislerin, büyük çabalar ile ortaya çıkardığı, AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri olmayı başardık. Mühendisler arasında ise Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Salih Yavuz’un İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu başarılı kızı Hatice Kevser Yavuz’unda yer aldı.

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