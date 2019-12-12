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Tüfekle berber bastı serbest kaldı!

Tüfekle berber bastı ama serbest kaldı Kandıra'da pompalı tüfekle bir iş yerini basan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi
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Alınan bilgiye göre, dün Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde Kerem Ç'ye ait kuaför salonuna pompalı tüfekle giren ve daha sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli Necmi D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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