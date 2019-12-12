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Sarıbay ile Ellibeş ne görüştü?

CHP Kocaeli İl Başkanı Av. M. Cengiz Sarıbay ve AK Parti Kocaeli il Başkanı Mehmet Ellibeş bugün saat 10.00’da kahvaltıda bir araya geldiler. Başkan Sarıbay’ın daveti üzerine gerçekleşen buluşmada kent gündemi, sorunlar ve çözümleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Siyasette uzlaşma kültürü ile hareket edilmesine karar verildi.
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CHP Kocaeli İl Başkanı Av. M. Cengiz Sarıbay yaptığı açıklamada; “Değerli Başkanım Mehmet Ellibeş ile bir araya geldiğimiz bu toplantı oldukça önemli. Davetimizi kırmayarak bu buluşmaya icabet ettikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Önemli olan halkın bize verdiği iktidar ve muhalefet görevini layıkıyla yerine getirmemiz. Bu bağlamda da sadece kendi partisel çalışmalarımızın dışında siyasi nezakete ve ortak akla da ihtiyacımız var. Kocaeli'ne ne katabiliriz, kentimize nasıl hizmet edebiliriz, bunu önemsiyoruz. Her icraatın takipçisi olacağız, yapıcı eleştirilerimizi yönelteceğiz. Daha iyi nasıl olur onu söyleyeceğiz. Eksik olan yanlış olan bir şey varsa elbette dile getireceğiz ancak yapıcı bir dil, kent kültürümüzü birleştirici söylemlerle yapacağız bunu. Bizler siyasi parti başkanlıklarımızın dışında bu kentin ağabeylik unvanına vatandaşlar tarafından layık görülmüş kişileriz. Siyasi kimliklerimiz yanında ağabeylik vasfımız bizleri buna göre de hareket etmeye götürmektedir. Bugün bu toplantı da gereksiz gerginlikler ile kentin tansiyonunu yükselten olayların önüne geçmek ve bu bağlamda hareket etme kararını aldık” ifadelerini kullandı

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