Şener İnce: İzmit size gülüyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Fethiye Köyü’nde bulunan bir ardiye ile ilgili ‘Camiiye ayakkabıyla girdiğine’ dair tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz gün Hürriyet AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün AKP’li İnce, Kocaeli Adliyesi’ne giderek ‘hakaret ve küfür ettiği’ gerekçesiyle Fatma Kaplan Hürriyet hakkında suç duyurusu bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“BOŞ İŞLER DİYECEKSİNİZ”

AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce yaptığı açıklamada, “Türkiye gündemini meşgul eden hiç kimse ama hiç kimse bu meseleyi boş işler seviyesine indirgemesin. Siz ideolojiniz ve zihniyet üzerinden siyaset yapacaksınız. Hizmet ettiğini iddia ettiğiniz koskoca cihan devletime kabile devlet diyeceksiniz, cumhurbaşkanımıza sapı anana kökü babana diyeceksiniz, camide öğrencileri tebrik eden milletvekilimize camide siyaset yapıyor diye iftira atacaksınız, gelip bu teşkilatın mensuplarına hırsızlar ahlaksızlar diyeceksiniz. Biz çıkıp değerlerimize sahip çıkınca boş işler diyeceksiniz” dedi.

“KAOSA SÜRÜKLENMESİN DİYE MESAJ GÖNDERMEDİK”

Devamında İnce, “Siz İzmit Belediyesi olarak on binlerce insana mesaj attınız ama buraya bir avuç insanla geldiniz. Biz İzmit kaosa sürüklenmesin diye kimseye mesaj bile göndermedik. İzmit halkımıza ve tüm Türkiye’ye şahsi hassasiyetimizin gerçek sebebini anlatalım. Bana önündeki ayeti bile zar zor okuyan birisi bana din dersi vermesin. Belediyenizin resmi sayfasından cami ziyareti adı altında ayakkabılı fotoğrafını paylaştınız” şeklinde konuştu.

“ORASI BİR MESCİT GÖRÜNÜMÜNDE”

AKP’li İnce, “Daha sonra hatalarını anladılar. Ayakkabılı fotoğrafı hesaplardan kaldırdılar. Ancak daha sonra daha büyük bir felaket geldi. Gayrimüslimlerin bile saygıdan başını örterek girdiği camiye neden başın açık girdin? Madem hiç suçlu değildiniz neden o fotoğrafı kaldırdınız? Bunlara neden cevap vermiyorsun Başkan Hanım? Bizim için her muhtar ayrı bir kıymetlidir. Ama Ey Fethiye Muhtarı, Çamuru balçıkla sıvamayı tercih eden adam sosyal medya paylaşımında orayı önce eski mescit demiş, sonra misafirhane demiş, sonra ardiye demiş en son olarak da gariban işçilerin kaldığı yer demiş. Sen sihirbaz mısın nuhtar efendi? Nasıl bir mekanıheş kılıfa soktun? Ey muhtar efendi madem orası mescit değil. Neden orayı mescit hüviyetinden çıkarmadın? Tüm müştemilatıyla orası bir mescit görünümünde” şeklinde konuştu.

“KİMSE SENDEN KORKMUYOR”

İnce son olarak, “Yine başkan hanım şark kurnazlığı yaparak bizi diğer muhtarlarımızla karşı karşıya getirmiştir. Ben başkan hanım ve köy muhtarını tüm Müslümanlardan özür dilemeye davet ediyorum. Bu şahsi bir özür beklentisi değildir. İzmit size gülümseyecekti. Ancak İzmit size gülüyor sayın başkan. Kimse senden korkmuyor. Bak bu işe gönül verenler burada. Hukuki olarak bu işi takip edeceğiz. Siz tüm Müslümanlardan özür dilemek zorundasınız. Ve tekrar söylüyorum. Bu şahsi bir özür beklentisi değildir. Siz bu milletin aklıyla dalga geçtiniz. İnançlarına saygı göstermediniz. Çıkıp özür dileyin” dedi.