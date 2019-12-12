Başiskele’de Afet Toplanma Alanları Arttırılıyor

Yürürlükte olan Türkiye Afet Müdahale (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planının uygulanır kılınmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında haberleşme, enerji, altyapı, içmesuyu, seyyar WC/kanalizasyon vb. hizmetlerin yerelden sahiplenilmesi amacıyla daha önce Başiskele Belediyesi’ne bildirilen acil toplanma alanlarının sayısı arttırılıyor.

2018 nüfus sayımına göre Kocaeli'de nüfusu en fazla artan ilçe olanBaşiskele’de2016 yılında belirlenen 22 toplanma alanı toplamda 84 bin 233 metrekare alan iken,artan nüfus ile birlikte acil toplanma alanı sayısı 37’ye çıkarılarak kişi başı 2,5 metrekareye denk gelecek şekilde 492 bin 662 metrekareye yükseltildi.

YENİ EKLENEN 15 TOPLANMA ALANI İNCELENECEK

Başiskele’nin ve hemşehrilerinin geleceğine büyük önem veren ve her türlü doğal afetlere karşı ilçede tedbirleri sıkı tutan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, belediye ekiplerine talimat vererek Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Başiskele Belediyesi Sivil Savunma Amiri Volkan Torun,Kocaeliİl AFAD İl Müdürlüğü Planlama Şefi Alper Şen ile gerçekleştirdiği toplantı ve istişareler sonucunda ilçe sınırlarında yeni eklenen 15 toplanma alanı, AFAD tarafından incelenecek ardından tabela çalışması gerçekleştirilecek.

Volkan Torun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanabilecek paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişinin yapılabilmesi ve halkımızın tehlikeli bölgeden uzaklaştırılması amacıyla ilçemizdeki toplanma alanlarımızın sayısını arttırdık. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzile hazırladığımız ortak çalışmayı AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü’ne sunduk. Belirlenen yerler AFAD yetkilileri tarafından incelenip onay verildikten sonra tabela yerleştirme çalışmalarımızı yaparak halkımızın kendisine en yakın yerdeki toplanma alanını e-devlet üzerinden görmesi sağlanacaktır.” diye konuştu.

TOPLANMA YERLERİ E-DEVLET’TE

Acil durumlar sırasında vatandaşlar toplanma alanlarına e-Devlet üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. Vatandaşlar, adreslerini sisteme girdiğinde en yakın toplanma merkezini görecek ve afet durumlarında bulunduğu yere en yakın toplanma alanına gidecek.

1999 Marmara depremi sonrasında yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması için acil durumlar karşısında önlemlerini çeşitlendiren Türkiye, milyonları ilgilendiren yeni bir uygulamayı e-Devlet üzerinden hayata geçirdi. Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu çerçevede Türkiye genelinde acil durum toplanma alanlarını tek tek tespit etti. Olası bir durumda vatandaşın bilgilenmesi için çalışma e-Devlet sistemine taşındı.

Vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama linkindenbulunduğu yerlere en yakın acil toplanma alanlarını sorgulayabiliyor.

HARİTADA GÖRÜLÜYOR

Vatandaşlar ikamet ettiği ya da bulunduğu bölgeyi il, ilçe, mahalle ve cadde olarak sisteme girdiğinde kendisine en yakın toplanma merkezi veya merkezlerini çıkan harita yardımıyla görebiliyor. Vatandaşların bulunduğu yer ve yerleşimin özelliğine göre ise toplanma alanlarının sayısında farklılık oluşabiliyor.

Başiskele’deki afet ve acil durumlar için mevcut 22 toplanma alanı ise şöyle:

• Kullar Yakacık Mah. Karamürsel Cad. Park Alanı

• Kılıçaslan Mah. Zeynep Ultav Sok. Cumhuriyet Parkı

• Seymen Mah. Gülbahar Hatun Cad. Bahçeçik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

• Yeniköy Merk. Mah. Cevizlik Cad. Yeniköy Merkez Parkı

• Sepetlipınar Mah. Egemen Cad. Sepetlipınar İlk Ve Ortaokulu

• Körfez Mah. D-130 Karayolu Cad. Körfez İlk Ve Ortaokulu

• Atakent Mah. Zübeyde Hanım Cad. Denizdibi İlk Ve Ortaokulu

• Seymen Mah. D-130 Karayolu Cad. Seymen 8. Boru İlk Ve Ortaokulu

• Barboros Mah. Turgut Özal Cad. Barbaros İlk Ve Ortaokulu

• Damlar Mah. Mahmut Çavus Cad. Damlar İlkokulu

• Yeşilkent Mah. Manzara Cad. Yeşilkent İlk Ve Ortaokulu

• Aydınkent Mah. E.Bitlis Cad. Recep Karaaslan Parkı

• Yuvacık Yakacık Mah. Hacı Mahmut Cad. Yakacık Parkı

• Yeşilyurt Mah. Levent Kırca Cad. Levent Kırca İlkokulu Ve Oya Başar Ortaokulu

• Serdar Mah. Ş.G.Okkan Cad. Yuvacık Serdar İlkokulu

• Kullar Yakacık Mah. Özen Sok. Kullar Kartonsan İlk Ve Ortaokulu

• Paşadağ Mah. Sağlık Sok. KOÜ.Diş.Hek.Fakültesi

• Karadenizliler Mah. Çiçekler Sok. Vezir Çiftliği Ortaokulu Ve Vali İhsan Dede İlkokulu

• Fatih Mah. Bahtiyar Sok. Yuvacık İlk Ve Ortaokulu

• Altınkent Mah. 29 Ekim Cad. Misakı Milli İlk Ve Ortaokulu Ve Yanındaki Sğlk.Tes.Al.

• Damlar Mah. Hacı Aslan Cad. Park Alanı

• Mehmet Ağa Mah. Kamyoncular Kooperatifi yanı Park Alanı