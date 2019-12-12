TÜPRAŞ emeklisi Cemal Teker, 76 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Teker’in cenazesi yarın (Cuma) Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı ardından İzmit Körfez Mezarlığı'na defnedilecek.
Bugün 13:36 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:39 TSİ
Cemal Teker hayatını kaybetti
TÜPRAŞ emeklisi Cemal Teker 76 yaşında hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz