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Cemal Teker hayatını kaybetti

TÜPRAŞ emeklisi Cemal Teker 76 yaşında hayatını kaybetti
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TÜPRAŞ emeklisi Cemal Teker, 76 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Teker’in cenazesi yarın (Cuma) Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı ardından İzmit Körfez Mezarlığı'na defnedilecek.

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