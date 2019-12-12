Hürriyet: Yağmur altında bereketli sözleşme

Toplu İş Sözleşmesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Tüm Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş arasında İzmit Belediyesi önünde imzalandı. Hürriyet konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; “Bu iş sözleşmesinde işçilerimizin emekçilerimizin haklarını korumaya imza atacağız bugün. Ayrıca bu sözleşmede çok önemli unsurlar var. Biri 8 Mart'a Kadın emekçiler tatil vermek kadımlaraımıza doyasıya günlerini kutlamaları için izin kullanmalarını sağlamak benim boynumun borcudur Bir de sözleşmeye sözleşmeli memurları da ekledik işin içerisinde önemli ölçüde de olsa mali bütçemizi koruyarak israfların önüne geçtikçe belediyenin gelirlerini artırdıkça iki yıl sonra çok daha güzel sözleşmelere imza atacağız buna inanıyorum. Özveriye çalışmak benim için iş barışı için çok kıymetli. Bu sözleşmede pazarlık usulünde olmadı. Sayın Karakuş ‘a tutumundan dolayı teşekkür ederim inşallah iki yük geçerlilik süresi dolduktan sonra daha da güzel işlere sözleşmelere imza atacağız”