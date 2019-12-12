Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:38 TSİ- Gündem G: Bugün 13:47 TSİ

Hürriyet: Yağmur altında bereketli sözleşme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Tüm Bel sen Şube Başkanı Erdal Karakuş Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask

Toplu İş Sözleşmesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Tüm Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş arasında İzmit Belediyesi önünde imzalandı. Hürriyet konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; “Bu iş sözleşmesinde işçilerimizin emekçilerimizin haklarını korumaya imza atacağız bugün. Ayrıca bu sözleşmede çok önemli unsurlar var. Biri  8 Mart'a Kadın emekçiler tatil vermek kadımlaraımıza doyasıya günlerini kutlamaları için izin kullanmalarını sağlamak benim boynumun borcudur  Bir de sözleşmeye sözleşmeli memurları da ekledik işin içerisinde önemli ölçüde de olsa mali bütçemizi koruyarak israfların önüne geçtikçe belediyenin gelirlerini artırdıkça iki yıl sonra çok daha güzel sözleşmelere imza atacağız buna inanıyorum. Özveriye çalışmak benim için iş barışı için çok kıymetli. Bu sözleşmede pazarlık usulünde olmadı. Sayın Karakuş ‘a tutumundan dolayı teşekkür ederim inşallah iki yük geçerlilik süresi dolduktan sonra daha da güzel işlere sözleşmelere imza atacağız” 

Bugün 13:38 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi'nde 5 işçinin işine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde 5 işçinin işine son verildi
Aydın Ünlü, skandal iddialara cevap verdi mask
Aydın Ünlü, skandal iddialara cevap verdi
Ünlü açıklamasında il sekreterini savunmadı mask
Ünlü açıklamasında il sekreterini savunmadı
Demir, Davutoğlu’nun partisinde! mask
Demir, Davutoğlu’nun partisinde!
İsmail Araç Kocaelispor'a geri döndü! mask
İsmail Araç Kocaelispor'a geri döndü!
Sarıbay, MHP'deki video ile ilgili bakın ne dedi... mask
Sarıbay, MHP'deki video ile ilgili bakın ne dedi...
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı! mask
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...

GALERİ

Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL