İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı

İzmit Belediyesi’nde CHP’nin seçimi kazanmasının ardından yıllardır BEM-BİR-SEN’de olan yetki, TÜM-BEL-SEN’e geçmişti. İzmit Belediyesi, TÜM_BEL-SEN ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. 2 yıl geçerli olacak olan sözleşme, İzmit Belediyesi’nde memur statüsünde çalışan 224 kamu çalışanını kapsıyor. Sözleşme kapsamında bu çalışanlara yüzde 28 zam yapılacak. Kadınlar 8 Mart’ta idari izinli olacak. Bunun dışında 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ikramiye verilecek. Ve sözleşmeye göre belediye çalışanlarından erkeklerden, aile içi şiddet uygulayan olursa açılan idari soruşturma sonucu ve durum kanıtlanırsa işçi işten çıkarılmayacak ancak maaşı gibi ekonomik ve sosyal haklarının tamamı eşine devredilecek. Sözleşme bu özellikleri yönüyle Kocaeli genelinde bir ilki temsil ediyor.

Sözleşme imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe başkanı Hakan Çakar, TÜM-BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve çalışanlar katıldı.

KARAKUŞ: “SENDİKA VE SİYASET İŞBİRLİĞİ İŞÇİLERİN ÖNÜNÜ AÇTI”

İmza töreninde konuşan TÜM-BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş; “Öncelikle sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplu sözleşme mücadelesi 1997’de başlamıştır. Bu mücadele Avrupa İnsan Haklarına taşındıktan sonra 47 ülkede içtihat kararı haline gelmiştir. Sendika ve siyaset işbirliği ülkemizde 3 Milyona yakın memurun toplu sözleşmesinin önünü açmış ve dahası bugün Portekiz’de, Tunus’ta, Lüksemburg’da, Fransa’da bir kamu sözleşmesi yapıldığında o sözleşmenin dayanakları içerisinde İzmit Belediyesi, TÜM-BEL-SEN ve KESEK geçer. O yüzden yıllar sonra bu buluşmada gerçek sendikalar ve katılımcı bir faaliyet yürüten siyasi erklerin sözleşmesi var.” şeklinde konuştu.

“ARTIK ÜRETME ZAMANI”

Sözlerinin devamında Karakuş; “Bu sözleşmede her şerden önce kadına şiddet demek var. Kadına pozitif ayrımcılık var. Kültürel faaliyetler var. 8 Mart’ta kadın emekçilere idari izin var. 1 Mayıs işçi bayramında ikramiye var. Eğitim ikramiyemiz var. Bir emekçiyi kuşatan her soruna bu sözleşmemizde bir pozitif ayrımcılık bir argüman var. Bugün yapılan sözleşmeler sadece çalışanları ve İzmit Belediyesi’ni değil her emekçiyi bir tık daha ileriye taşıyacaktır. O yüzden herkes bu sözleşmeden umut beslemeli burayı örnek almalı. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e katılımcı tavrından ve sözleşmeye katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepimizin gurur duyduğu bir sözleşme oldu. Artık üretme zamanı” ifadelerini kullandı.

“DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE”

Karakuş’un ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yağmur altında imzalayacağımız bereketli bir sözleşme olacak bu. Sendikamızın emekçiler için ortaya koyduğu tavır çok çok kıymetli. Özveriyle çalışmak benim için iş barışı için çok kıymetli. Bize de düşen emekçimizi korumak, kollamak, hak ettiğini ona vermek. İzmit’te o geleneği, sosyal demokrat anlayışı, emekçiden yana olan anlayışı sürdürmemiz bizim için şeref kaynağı olacak. İşçimizin, emekçimizin alın terinin karşılığında çocuğuna daha rahat bir ortam sunabilsin, evine daha rahat ekmek götürebilsin diye ekonomik koşulları elimizden geldiğinde iyileştirmeye çalıştık. Dini bayramlar bizim için önemli dedik. O yüzden Ramazan Bayramımızda bir ikramiye vereceğiz” dedi.

“KADINLARI KOLLAMAK BOYNUMUN BORCU”

Kurban Bayramı’nda da çalışanlara bir ikramiye vereceklerini ifade eden Hürriyet; “Emekçimiz rahat rahat kurbanın kessin diye Kurban Bayramı’nda da bir ikramiye vereceğiz. 1 Mayıs’ta da ikramiye vermek üzere sendikamızla anlaştık. Adaylık sürecimde biliyorsunuz 8 Mart’ta bu belediyeye girerken çok zorlanmıştık. Mart’ta kadın çalışanlarımızı idari izinli saymak, günlerini doyasıya kutlamalarını sağlamak benim boynumun borcu. Kadın emekçilerimiz 8 Mart’ta idari izinli sayılacaktır. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, üzerinde ısrarla farkındalık yaratmaya çalıştığımız bir konu. Bunu da sendikamızın talebiyle toplu sözleşmeye ekledik” şeklinde konuştu.

“ŞİDDET UYGULAYANA İDARİ SORUŞTURMA”

Sözleşmenin devrim niteliğinde maddeler taşıdığını ifade eden Başkan Hürriyet; “Aile içi şiddet uygulayanlara eşine şiddet uygulayan hiçbir çalışana bu haklardan yararlanamayacak. O haklar eşine ödenecek. Ayrıca bu haklardan sözleşmeli memurlar da yararlanabilecek. Onları da diğer memurlarla birlikte belli bir ölçüde haklarını almaları için gayret ettik. Mali bütçemizi düzelttikçe israfların önüne geçtikçe belediyenin gelirlerini artırdıkça emek veren bütün kardeşlerimize daha fazla hak vermek için gereğini yapacağız. Bu dönem için mutluyum. Sendikamla huzur ve barış içerisinde büyük bir özveriyle çalışmak çok önemli. O yüzden katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Pazarlık usulü falan da olmadı. Emekçi kenti Kocaeli’ye örnek olsun hayırlı olsun. Tüm çalışanlara bu sözleşme hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Yağmur altında imzalanan sözleşme sonrası katılımcılar davullar eşliğinde halaylar çekti.