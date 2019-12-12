Ellibeş’ten fuar açıklaması

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Fuarı’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile alakalı açıklamalarda bulundu. Ellibeş yaptığı açıklamada, “Kocaelispor’un borçlarından kurtulup bugün lider durumda şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelmesinden, tramvay hattının ara vermeden ilerlemesine; Gebze’de metro projesinin Ulaştırma Bakanlığa devrinden bugün Kocaeli Fuar Alanının Büyükşehir’e bedelsiz devredilmesine kadar çok önemli işler gerçekleştirdi” dedi.

“İZMİT DEDİĞİNDE AKLA İLK GELEN YER”

Ellibeş sözlerinin devamında,” Özellikle İzmit’in kalbini oluşturan ve uzun süredir ne olacağı belirsiz şekilde atıl vaziyette bekleyen Kocaeli Fuar Alanı ve Yeni Gölcük Yoluna kadar uzanan sahil şeridinin bir bütün halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi şehrimizin marka değeri ve gelecek nesiller adına çok önemli bir adımdır. Şehrin ortasında, herkesin rahatça ulaşabileceği, bir köşesinde kuş cenneti bulunan, eşsiz bir rekreasyon alanı oluşacak. İnanıyorum ki, bu proje tamamlandığında İzmit dendiğinde akla ilk gelen yer olacaktır. Bu adımı atan, böylesine bir alanı şehrimize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ı tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.