Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:52 TSİ- Gündem G: Bugün 13:54 TSİ

CHP Kandıra ilçe başkanından tek liste önerisi

CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu yaklaşan kongre süreci öncesinde yaptığı açıklamada, “Tek bir çatı altında güzel bir yönetim kurarak tek liste olarak ilçe kongresine gidilmesi taraftarıyım” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında tamamlanan mahalle delege seçimlerinin ardından gözler ilçe kongrelerine çevrildi. Adaylar parti içerisinde çalışmalarını sürdürürken mevcut ilçe başkanları ise adaylığı konusunda açıklamalarda bulunuyor. CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu adaylığı hakkında yaptığı açıklamada, “Ben mevcut ilçe başkanı olarak, bir sonraki dönem Kandıra Belediyesi’ni CHP’ye kazandırmak için, tüm CHP’lilerin Kandıra’da belediyeyi kazanılması adına tüm grupların ön gördüğü ve uygun gördüğü kişiler ile mevcut ilçe başkanı olarak düşüncem: tek bir çatı altında güzel bir yönetim kurarak tek liste olarak ilçe kongresine gidilmesi taraftarıyım” dedi.

“KANDIRA’YA CHP BAYRAĞI DİKİLECEK”

İlçemizde yapılacak bu şekilde bir yönetim, partimizin ülke genelinde olan yükselişine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde böyle bir yönetimin parti içinde gruplaşmaları önleyerek, parti büyüklerimizinde katkılarıyla önümüzdeki yerel seçimlerde Kandıra Belediyesi’ne CHP bayrağının dikileceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerim ile tüm partililerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Kandıra’da kongre 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 11.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

 

Bugün 13:52 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
Çocuğu olanlar dikkat! Bundan uzak tutun... mask
Çocuğu olanlar dikkat! Bundan uzak tutun...
Ellibeş’ten fuar açıklaması mask
Ellibeş’ten fuar açıklaması
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor! mask
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor!
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması mask
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak mask
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı! mask
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

GALERİ

Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL