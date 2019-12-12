Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, geçtiğimiz haftalarda gazetemize yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanlığına aday olabileceğini duyurmuştu. CHP İzmit’te adayların belli olmasının ardından Bingöl gazetemize açıklama gerçekleştirdi.

“10 GÜN UZUN BİR SÜRE”

Bingöl yaptığı açıklamada, “Delegeler ile görüşmemiz devam ediyor. Üçüncü bir yol bulmak adına alternatif aday olarak çıkmak için ben ve arkadaşlarımın iddiası devam ediyor. Siyasette 10 gün uzun bir süre. Henüz netleşen birşey yok ancak aday olacak gibi delegeler ile görüşmemiz devam ediyor” dedi.