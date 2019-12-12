Erkan Azeri: Gel mağduriyetin doğruysa konuşalım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MKYK Üyesi Erkan Azeri, olay video hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Azeri açıklamasında için işinde olanların baş harflerini paylaştı. ,
“GEL DOĞRUYSA KONUŞALIM”
“Kimler mi işin içinde?” diyen Azeri, “ Ş.Y, M.M, F.B, G.A. Fatma Kaplan Hürriyet ‘in hoşuna gitsin diye çırpınıyorlar. Ancak Fatma hanım bu çirkin oyunun içine girmez diye biliyorum. Şu kamerayı çeken arkadaşın bilgisi olsun; kendisine sahip çıktığını düşündüğü kişiler ‘kırk yıllık davalarını satmış’ kişilerdir. Bahadır kardeş seni on beş dakikada satacaklar bilgin olsun. Benim partimin adını kimler kullanmış ve seni mağdur etmişse gel mağduriyetin doğruysa konuşalım. Aksi halde bu davasını satmış “ Davasızlar “ senide üç gün içinde yolda bırakacaklar” ifadelerinde bulundu.
Öte yandan MHP İl Başkan Yardımcısı Avukat Doğan ve MHP İl Yönetim Kurulu üyesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.
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Yorumlar
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Senarist Erdem - 007 ceymis bond filim şifreleri gibi tahminim botoksların efendisi _çöpçüler kralı_danalar girmiş bostana ve uçuk gazeteci filimlerini seyretmek soruyu çözer hadi iyi okumalar
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