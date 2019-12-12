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Erkan Azeri: Gel mağduriyetin doğruysa konuşalım

MHP il binasında çekilen olay video ile ilgili açıklama yapan MHP MKYK Üyesi Erkan Azeri, “Benim partimin adını kimler kullanmış ve seni mağdur etmişse gel mağduriyetin doğruysa konuşalım” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MKYK Üyesi Erkan Azeri, olay video hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Azeri açıklamasında için işinde olanların baş harflerini paylaştı. ,

“GEL DOĞRUYSA KONUŞALIM”

“Kimler mi işin içinde?” diyen Azeri, “ Ş.Y, M.M, F.B, G.A. Fatma Kaplan Hürriyet ‘in hoşuna gitsin diye çırpınıyorlar. Ancak Fatma hanım bu çirkin oyunun içine girmez diye biliyorum. Şu kamerayı çeken arkadaşın bilgisi olsun; kendisine sahip çıktığını düşündüğü kişiler  ‘kırk yıllık davalarını satmış’ kişilerdir. Bahadır kardeş seni on beş dakikada satacaklar bilgin olsun. Benim partimin adını kimler kullanmış ve seni mağdur etmişse gel mağduriyetin doğruysa konuşalım. Aksi halde bu davasını satmış “ Davasızlar “ senide üç gün içinde yolda bırakacaklar” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan  MHP İl Başkan Yardımcısı Avukat Doğan ve MHP İl Yönetim Kurulu üyesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Bugün 13:55 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Senarist Erdem - 007 ceymis bond filim şifreleri gibi tahminim botoksların efendisi _çöpçüler kralı_danalar girmiş bostana ve uçuk gazeteci filimlerini seyretmek soruyu çözer hadi iyi okumalar

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