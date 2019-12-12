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Saadet’ten tepki: Didişip durmayın millet çözüm bekliyor

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, AKP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Fethiye Köyü’nde camiye ayakkabıyla girme/girmeme polemiği devam ediyor. Bugün AKP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında suç duyurusunda bulunurken, geçtiğimiz günlerde de Hürriyet, İnce hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

“İŞ ÜRETMİYORSUNUZ”

Yaşanan bu polemik ve gerilim hakkında Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Zafer Mutlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mutlu yaptığı paylaşımda, “Biri diyor camiye ayakkabı ile girdin diğeri orası cami değil diyor. Bir taraf toplanıyor adliyenin önünde şov yapıyor diğeri durur mu onlar da adliyenin önünde toplanıp şova misilleme yapıyor. Yeter artık adliyenin önünde toplanıp durmayın vatandaşın işi gücü var iş üretemiyorsunuz bari vatandaşı engellemeyin” dedi.

“ESNAF MUHATAP BULAMIYOR”

Mutlu son olarak, “Cedit mahallesinde vatandaşlarımız kentsel dönüşüm için evlerini boşaltmış kirada duruyor ve çözüm bekliyor. İzmit esnafı sorunlarına muhatap bulamıyor. Dahabir çok mesele çözüm bekliyor. Yeter artık didişip durmayın millet çözüm bekliyor” ifadelerinde bulundu.

Bugün 14:31 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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