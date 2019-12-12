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Şırıngalı çikolata firmasından açıklama

'Şırınga çikolata' firmasının mali işler müdürü bir açıklama yaparak yaşamını yitiren çocuğun Adli Tıp raporunu beklediklerini duyurdu
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Gebze’de 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Uçkun, "Birkaç firma daha üretiyor. Bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz" dedi.

Uçkun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUMUZUN ARKASINDA DURURUZ'

'Şırınga çikolata'yı yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Yüksel Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır. Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.

Diyarbakır'da ise Umut Bilgi adlı çocuğun yine şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaştığı, hastaneye kaldırılan Bilgi'nin yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

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