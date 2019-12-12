Kaymakam Cinbir, Özel Bilgi Küpü Okulları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir’i, Kampüs Müdürü Hasan Işıktekiner’i, Anaokulu Kurucu Müdürü Ayşe Nuray Demir’i, Anaokulu Müdürü Ayşenur Yazıcı’yı, İlkokul Müdürü Yasemin Uslusoy’u, Ortaokul Müdürü Gülsüm Özdemir’i, Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Barış Çakar’ı ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Nevin Aksoy’u makamında kabul etti. Cinbir, ziyaretçileri ile uzun süre eğitim ve öğretim hakkında sohbet etti. Kenan Demir ve kurum müdürleri kaymakam Cinbir’e yeni görevinde başarılar diledi.
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Bilgi Küpü Okulları’ndan İzmit Kaymakamı’na Hayırlı Olsun Ziyareti
Özel Bilgi Küpü Okulları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir kurum müdürleri ile birlikte İzmit Kaymakam’ı Sayın Şevket Cinbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz