Bilgi Küpü Okulları’ndan İzmit Kaymakamı’na Hayırlı Olsun Ziyareti

Kaymakam Cinbir, Özel Bilgi Küpü Okulları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir’i, Kampüs Müdürü Hasan Işıktekiner’i, Anaokulu Kurucu Müdürü Ayşe Nuray Demir’i, Anaokulu Müdürü Ayşenur Yazıcı’yı, İlkokul Müdürü Yasemin Uslusoy’u, Ortaokul Müdürü Gülsüm Özdemir’i, Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Barış Çakar’ı ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Nevin Aksoy’u makamında kabul etti. Cinbir, ziyaretçileri ile uzun süre eğitim ve öğretim hakkında sohbet etti. Kenan Demir ve kurum müdürleri kaymakam Cinbir’e yeni görevinde başarılar diledi.