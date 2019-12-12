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Tarhan: Yüzlerce yıllık köylerin sular altında kalmasını önemseyen yok!

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Kandıra’da yapılması düşünülen Sungurlu Barajı ile ilgili konuştu. Tarhan, “Köyleri, tarım arazilerini düşünen yok” dedi
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CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan Kandıra Akçaova ve Teksen Köylerini etkileyecek Sungurlu Barajı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bütçe Görüşmeleri sırasında konuyu gündeme getirerek eleştirilerde bulundu. Tahsin Tarhan, “Proje hayata geçerse Akçaova ve Teksen köyleri sular altında kalacak. Hazırlanan ilk ÇED Raporu iptal edilmişti. Şimdi yeniden hazırlanıyor. Yöre halkı ve muhtarlarımızla görüşüyoruz. Yazılacak yeni ÇED raporuna taleplerini ve görüşlerini ilettiler. Eğer yöre halkının talepleri göz önüne alınmadan yeni bir ÇED raporu hazırlanırsa bu doğru olmayacaktır” dedi.

30 METRE DÜŞÜRÜLEREK YAPILSIN

Tarhan, “Akçaova ve Tekzen köyleri ile çevresindeki 16 köyü etkileyecek Sungurlu Barajı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararı da bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin ve bizlerin mücadelesiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay da kararı onamıştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 Ekim’de bakanlığa başvuru yaparak Sungurlu (Çanak) Deresi üzerinde Sungurlu Barajı HES, Malzeme Ocakları, Kırma–Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi Projesini tekrar gündeme getirdi ve ÇED süreci yeniden başladı. Proje illa yapılacaksa 98 metre üzerinden değil 30 metre düşürülerek yapılırsa köylerimiz en az zararla kurtulabilir. Haricinde ne yazık ki köylerimiz sular altında kalacak, onlarca kişi mağdur olacak.” diye konuştu.

HEM BARAJ HEM HES

Tahsin Tarhan, “Özellikle İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak için İstanbul Ağva ile Kocaeli Kandıra sınırına kurulması ve Sungurlu Deresine yapılması planlanan baraj şimdi bir de HES kurularak proje genişletilmek isteniyor. Ancak yöre halkının köylülerin fikrini soran yok. Etkilenecek köyleri, tarım arazilerini düşünen yok. Bu topraklarda yüzlerce yıldır kurulu köylerin sular altında kalmasını önemseyen yok. Bir proje yapılacaksa önce bölge halkının rıza alınmalı, projenin artıları ve eksileri tam demokratik bir katılımla araştırılarak yapılmalıydı. Bu noktada iktidar ya da muhalefet ayrımı olmadan hep birlikte doğru olan için mücadele etmemiz gerekir” şeklinde konuştu. Tahsin Tarhan son olarak, “Muhtarlarımızla, görüşüyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Buraya baraj yapılsın diyen kimse yok. Vatandaşlarımız yıllardır tedirgin. Baraj projesinden olumsuz etkilenecek onlarca köy ve vatandaşımız varken kimse bu tabloyu görmezden gelmemelidir.”

Bugün 15:03 TSİ - Gündem

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