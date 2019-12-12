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Büyükakın’dan ‘Ölüm yokuşu’ açıklaması

Sık sık ölümlerin meydana geldiği adı ‘Ölüm yokuşuna’ çıkan Santral yokuşu hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “ Son çözümümüz zincirle” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 1. Birleşimi bugün İzmit Fuar Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste toplam 112 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,  Santral Yokuşu hakkında bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine Büyükakın “Rampadaki bütün kazalar girmemesi gereken araçların girmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Bütün levhalama çalışmalarını yenilettim. Çok büyük levhalar koyduk. En son yaşanan vakadan sonra da arkadaşlarımız da yukarıdan aşağıya zincir gerelim dediler. Elektronik olarak denetlemek, ceza ile caydırmak gibi bir çalışma daha yapıyoruz. İstediğiniz tedbiri alın kurala uymayan insanlar bunlara sebep oluyor. Son çözümümüz zincirle” dedi.

Bugün 15:24 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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