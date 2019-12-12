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Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde veznedar olarak görev yapan ve yüzde 50 engelli olan Engin Taşkın, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiği gün, belediyenin TIR parkına sürgün edildiğini söyledi
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Gebze Belediyesi’nde 657’ye tabi engelli kadrosundan memur olduğunu ve 7 yıldır veznedar olarak görev yaptığını belirten Engin Taşkın, 29/11/2019 tarihinde hastaneye gittiğini belirterek, aynı gün sürgün edildiğini söyledi. Gazetemize konuşan Taşkın, “Müdür tarafından kamyon-tır parkına görevlendirildim. En kötüsü de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü arifesinde oldu. Görevlendirildiğim iş yerine toplu taşıma aracı yok. En az 5, 6 kilometre uzaktan geçen saat başı tarifeli toplu taşıma aracı var. Ben koltuk değneğiyle yürüyün biriyim. Yolsuzluk yapmadım, usulsüzlük yapmadım. Bugüne kadar rapor alan biri değilim. Her yerde görev yapılır bunda bir sıkıntı yok. Ama bu şekilde bir muamele görmek onuruma dokundu” dedi.

“BAŞKAN, “TÜKÜRDÜĞÜMÜZÜ YALAMAYIZ” DEDİ”

Her gün özel aracıyla işe gitmek zorunda kaldığını belirten Taşkın, “Başkan Zinnur Büyükgöz’e giderek durumu anlattım. Bana, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bilgin Altay’la ne problem yaşadığımı ve böyle bir durum olduğunu sordu. Ben de bir yıldan fazladır yüzünü göremediğimi söyledim. Başkan Bey de bana, ‘Biz tükürdüğümüzü yalamayız’ dedi. Ben hırsızlık, yolsuzluk yapmadım. Kent Konseyi Engelli Meclisi’nde sekreterlik yapıp, belediye için birçok projeye katkı vermiş bir insanım. Alnım açık. Beni resmen sürgün ettiler. Onurum kırıldı” dedi.

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