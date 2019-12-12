Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor!

Mesleklerinde hizmet alanlarını genişletmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden işletmeci Ahmet İslamoğlu; “Biz İzmit’in en eski köklü balıkçılarındanız. Pişirme servisi yapmak ve mekanımıza gelen müşterilerimize burada balık pişirmek şimdiye kadar her zaman aklımızdaydı şartlardan dolayı fırsat bulamamıştık. Kısmet bu zamanaymış. Burada her türlü balık çeşidini satışa sunuyoruz. Ve artık müşterilerimizin isteğine göre hangi balıkları yemek istiyorlarsa pişirerek servis yapıyoruz. Burada masalarımız da var müşterimizi burada da ağırlayabiliyoruz. Bunun dışında paket servislerimiz de başladı. İsteyen müşteriler arayıp bilgi veriyor pişirip hazırlıyoruz ve gelip hazır bir şekilde alabiliyorlar siparişlerini. Biz de sipariş alıyoruz, işyerlerine de servis yapıyoruz. Pişirilmiş balıkları kilo başından 10 TL’ye satışa sunuyoruz. Tane olanlarda da 5 TL’den başlıyor ve balık çeşidine göre değişiyor. Salatamız da ikramımızdır. Hijyenik ortamda, uygun fiyata hazırladığımız taze günlük balıklarımızı müşterilerimiz gönül rahatlığıyla yiyebilirler” dedi.