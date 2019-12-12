Büyükakın’dan trafik düzenlemesi açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 1. Birleşimi bugün İzmit Fuar Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste toplam 112 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

“KISA SÜREDE NETİCELENİR”

Görüşme öncesi CHP grubu tarafından verilen 4 önerge okundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ve Orhan Tanış mecliste bulundukları soru önergesinde Büyükakın’a, “12 Eylül 2019 tarihinde yapılan meclis, Gölcük-Karamürsel-Osmangazi Köprüsü-Gebze arasında çalışacak olan Belediye Otobüs hattının ne zaman devreye gireceği ile ilgili soru önergemize, Büyükşehir Belediye Başkanımız yılsonuna kalmadan açılacağını beyan etmiştir. Bu müjdeyi yılsonuna kadar alıp alamayacağımız hakkında meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirmenizi arz ve talep ederiz.” İfadelerini kullandı. Büyükakın ise, “Köprü geçiş ücretleri ile ilgili görüşüyoruz. Bizim kendi hazırlığımız tamam, ücret ödediğimizde çok ciddi bir maliyet ortaya çıkmasın diye görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa sürede neticelenir” şeklinde cevap verdi.

“ÇÖZÜM OLMAK ÜZERE”

Sabah ve akşam saatlerinde oluşan yoğunluk ile ilgili verilen önergeyle alakalı konuşan Büyükakın, “Toplu taşımanın yeniden yapılandırılması konusunda aşağı yukarı 8 aydır çalışıyoruz, belli bir yere geldik. İnşallah sorunların ortadan kalkacağı çözüm olmak üzere. Bir kooperatif önceden diğerinin hakkına giremezdi halen giremiyor. Hukuken bir çözüm üretmek maalesef mümkün değil, burada rızayen bir çözüm arıyoruz. Batıdaki kooperatifleri bir havuz içinde, doğudakileri bir havuz içinde, güneydekileri bir havuz içerisinde toplamaya çalışıyoruz. Bunu başarmak üzereyiz. Bizim kooperatiflerimizdeki arkadaşlarımızın da çalışmalarını, iyi niyetini görüyoruz. Bunu başarırsak daha fazla hatta gitme şansınız olacak” dedi.

“RAHATLAMA OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Büyükakın sözlerinin devamında, “İzmit şehir merkezini güneyden, doğudan, batıdan gelenler katediyor. Hepsi aynı yerden geçiyor. 750 kadar araç bir saatin içinde şehir merkezini katediyor. Bunları belli noktada kesip ana omurga hatları ve aktarmayla bir araya getirirsek hem sıkışıklık hem de trafiğin yoğun olduğu saatlerde rahatlar diye öngörüyoruz. Yüzde 16 toplu taşımanın payı. Bunu iki katına çıkarmamız lazım. Tramvay ile birlikte ciddi bir artış oldu. Güçlü ana omurga hatları oluşturur, diğer kooperatifleri entegre şekilde çalıştırırsak rahatlama olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.