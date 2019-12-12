Özlemişiz çocuklar

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okul Spor faaliyetleri arasında yer alan Genç A Erkekler Basketbol yeni sezon ilk maçları, İzmit Atatürk spor Salonu’nda oynandı

Her yıl sıkı çekişmeye sahne olan maçlarla dikkat çeken ligde, tabii ki çekilmeler de can sıkıyor. Kent genelinde toplam 64 takımın katılımı, merkez İzmit’te 10 okulun iştiraki ile 7 grup üzerinden oynanan maçlarda, İzmit Grubu günün ilk maçında iki ilçe takımı Derince Merkez Bankası ile Derince Anadolu Lisesi karşılaştı. Merkez Bankası rakibini 89-58 yenmeyi başardı ve ilk galibiyetini aldı. İkinci maçta ise yine iki ezeli rakip takım Yenikent AL ile 19 Mayıs Anadolu Lisesi, başa baş giden maçta sonradan koptu. Yenikent Anadolu Lisesi 66-48 kazandı. Günün İzmit’teki son maçında ise Oruç Reis ile Hacer Demirören MTAL takımları karşılaştı. Daha üstün oynayan Oruç Reis, Hacer Demirören’i 75-53 yenmeyi başardı. Dün de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda ikinci maçlarına çıkan takımlar mücadele ediyordu. Bugün de İzmit Grubu üç karşılaşmaya heyecana devam edecek.

DERİNCE MERKEZ BANKASI: 89-DERİNCE ANADOLU LİSESİ: 58

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Fatih Şafak ***, Aysu Gökkaya ***

DERİNCE MERKEZ BANKASI: Furkan **** (25), Yunus Emre *** (19), Ali Kerem *** (18), Yunus *** (14), Eren Alpüstüner *** (7), Ömer **, Eren *** (4), Ömer ** (2),Ahmet Arda **, Mehmet **

DERİNCE ANADOLU LİSESİ: Hakan **** (22), Buğra *** (12), Enes Önügören *** (9), Furkan *** (6), Hamit ** (5), Burak ** (4), Deniz **, Enes Doğan **, Metin **

1.PERİYOD: 22-6, 2.PERİYOD: 44-20, 3.PERİYOD: 66-36, MAÇ SONUCU: 89-58

YENİKENT AL: 66-19 MAYIS AL: 48

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Fatih Şafak ***, Ahmet Yavuzhan Küllü ***

YENİ KENT AL: Deniz **** (33), Berkay *** (15), Doğukan *** (10), Mehmet *** (7), Emre **(1), Mert Selim Dede **, Göktürk **, Mert Öksüz **, İbrahim **, Salih **, Mert Bayrak **

19 MAYIS AL: Batuhan **** (19), Burak *** (7), Oğuz *** (6), Ali Eren *** (5) Efe ** (5), Melih ** (4), Ümitcan ** (2), Ahmet **, Emre **, Deniz **, Recep **

1.PERİYOD: 21-6, 2.PERİYOD: 35-26, 3.PERİYOD; 47-38, MAÇ SONUCU: 66-48

ORUÇ REİS AL: 75-HACER DEMİRÖREN MTAL: 53

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Aysu Gökkaya ***, Ahmet Yavuzhan Küllü ***

ORUÇ REİS AL: Canberk **** (23), Barış *** (20), Kaan *** (18), Bora *** (6), Berat ** (2), Emre ** (2), Yiğit ** (2), Fatih ** (2), Semih **, Atacan **, Mehmet **, Talha **

HACER DEMİRÖREN MTAL: Doğukan Dizdaroğlu **** (42), Ömer *** (6), Ömercan ** (4), Ozan ** (1), Doğukan Yılmaz **, Emirhan **, Hüseyin **, İlyas **, Özgür **, Umut **

1.PERİYOD: 13-13, 2.PERİYOD: 39-23, 3.PERİYOD: 58-33, MAÇ SONUCU: 75-53