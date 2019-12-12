Akademik başarılarıyla gündemde olan GTÜ bu kez sportif bir başarı elde etti. Üniversitenin Kürek Takımı, Ergometre yarışmasında Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülüğü olmak üzere iki kategoride kupayı kazanan takım oldu. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kürek Takımı, Özyeğin Üniversitesi’nde yapılan Türkiye Ergometre Şampiyonası’nda birinci oldu. Müsabakalarda, GTÜ’lü 4 kadın ve 6 erkek sporcu yarıştı. Kadın sporcular toplam puanda Türkiye Federe Üniversite Kadın kategorisinde 1’nciliği elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Sporculardan Alperen Tekin ise, Türkiye Ergometre Şampiyonası’nda, Türkiye 3’ncüsü olarak yarışmayı başarıyla tamamladı.
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GTÜ, Ergometre’de Türkiye Şampiyonu
GTÜ'nün Ergometre yarışmasında Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülüğü olmak üzere iki kategoride kupa kazanması, gurur verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz