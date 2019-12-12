‘Hayati Şafak Zeytincilik’ten Karamürsel’e şapka jesti!..

Karamürselspor’un 3.Lig’de mücadele ettiği dönemlerde yöneticilik yapan ve Karamürsel’de herkes tarafından sevilen merhum Hayati Şafak’ın oğulları Serkan Şafak, Haluk Şafak, Karamürselspor’un teknik heyetiyle futbolculara şapka hediye etti. Karamürselspor’un idmanını ziyaret eden Serkan Şafak ve Haluk Şafak kardeşler, babalarının izinden giderek Karamürselspor’a destek amaçlı futbolcu ve teknik heyetin ad ve soyadlarının baş harflerinin yazdığı şapkaları dağıtarak jest yaptı. Spora herkesin destek vermesi gerektiğini aktaran Serkan Şafak, “Umut ediyorum ki, geçmişte 3. ligde mücadele ederek Karamürsel’e yaşatılan mutluluğu tekrar bu lige yükselerek bizlere yaşatırlar’ dedi.