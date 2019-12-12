‘Hayati Şafak Zeytincilik’ten Karamürsel’e şapka jesti!..

Karamürselspor’un 3.Lig’de mücadele ettiği dönemlerde yöneticilik yapan ve Karamürsel’de herkes tarafından sevilen merhum Hayati Şafak’ın oğulları Serkan Şafak, Haluk Şafak, Karamürselspor’un teknik heyetiyle futbolculara şapka hediye etti. Karamürselspor’un idmanını ziyaret eden Serkan Şafak ve Haluk Şafak kardeşler, babalarının izinden giderek Karamürselspor’a destek amaçlı futbolcu ve teknik heyetin ad ve soyadlarının baş harflerinin yazdığı şapkaları dağıtarak jest yaptı. Spora herkesin destek vermesi gerektiğini aktaran Serkan Şafak, “Umut ediyorum ki, geçmişte 3. ligde mücadele ederek Karamürsel’e yaşatılan mutluluğu tekrar bu lige yükselerek bizlere yaşatırlar’ dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz