Kolsan şampiyonluk istiyor

Turkuaz futbol turnuvasının iddialı takımlarından Kolsan oldukça tam gaz yoluna devam ediyor. Turnuva için çalışmalarını tamamlayan Kolsan’da bugüne kadar başarılı bir performans çizen sarı siyahlılar, turnuva sonu için hedeflerini şampiyonluk olarak belirledi. Kolsan Lastik Fabrikası Müdürü Mesut Bilgin takımlarına güvendiklerini belirterek “Fabrika genelinde iyi bir arkadaşlık ortamı sağladık. Sosyal etkinlik kapsamında Turkuaz Futbol turnuvasına katıldık. İddialı oyunculardan kurulu bir takımımız var. Onlara güveniyoruz ve tam destek veriyoruz. Hedefe ulaşmalarını bekliyoruz” dedi.