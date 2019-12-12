Turkuaz futbol turnuvasının iddialı takımlarından Kolsan oldukça tam gaz yoluna devam ediyor. Turnuva için çalışmalarını tamamlayan Kolsan’da bugüne kadar başarılı bir performans çizen sarı siyahlılar, turnuva sonu için hedeflerini şampiyonluk olarak belirledi. Kolsan Lastik Fabrikası Müdürü Mesut Bilgin takımlarına güvendiklerini belirterek “Fabrika genelinde iyi bir arkadaşlık ortamı sağladık. Sosyal etkinlik kapsamında Turkuaz Futbol turnuvasına katıldık. İddialı oyunculardan kurulu bir takımımız var. Onlara güveniyoruz ve tam destek veriyoruz. Hedefe ulaşmalarını bekliyoruz” dedi.
Bugün 15:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:52 TSİ
Kolsan şampiyonluk istiyor
Turkuaz futbol turnuvasının iddialı takımlarından Kolsan oldukça tam gaz yoluna devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz