Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:50 TSİ- Spor G: Bugün 15:52 TSİ

Kolsan şampiyonluk istiyor

Turkuaz futbol turnuvasının iddialı takımlarından Kolsan oldukça tam gaz yoluna devam ediyor.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Turkuaz futbol turnuvasının iddialı takımlarından Kolsan oldukça tam gaz yoluna devam ediyor. Turnuva için çalışmalarını tamamlayan Kolsan’da bugüne kadar başarılı bir performans çizen sarı siyahlılar, turnuva sonu için hedeflerini şampiyonluk olarak belirledi. Kolsan Lastik Fabrikası Müdürü  Mesut Bilgin takımlarına güvendiklerini belirterek “Fabrika genelinde iyi bir arkadaşlık ortamı sağladık. Sosyal etkinlik kapsamında Turkuaz Futbol turnuvasına katıldık. İddialı oyunculardan kurulu bir takımımız var.  Onlara güveniyoruz ve tam destek veriyoruz. Hedefe ulaşmalarını bekliyoruz” dedi.

Bugün 15:50 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Arslanbey tura izin vermedi!..1-1 mask
Arslanbey tura izin vermedi!..1-1
Mustafapaşa’dan Play-Off’a dev adım!..1-4 mask
Mustafapaşa’dan Play-Off’a dev adım!..1-4
Hayallere köprü kuruyorlar mask
Hayallere köprü kuruyorlar
VODAFONE 15. İSTANBUL YARI MARATONU KAYITLARI BAŞLADI mask
VODAFONE 15. İSTANBUL YARI MARATONU KAYITLARI BAŞLADI
Kolsan şampiyonluk istiyor mask
Kolsan şampiyonluk istiyor
Dilovası’nda harika maç mask
Dilovası’nda harika maç
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı! mask
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

GALERİ

Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL