Efeler dolu dizgin

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor voleybol takımı, 9’uncu maçında deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk setini kaybeden ekibimiz sonraki 3 seti alarak 9’uncu maçında 8’inci galibiyetine imza attı. Lacivert Beyazlılar mücadelenin setlerini 25-20, 11-25, 22-25 ve 15-25 kazandı. Kağıtspor voleybol takımı, aldığı bu sonuçla yakın takipçisi TFL ALTEKMA voleybol takımının üstünde haftayı lider olarak kapattı. Efeler Ligi yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden lacivert beyazlılar, haftaya grubun iddialı takımlarından Milas Belediyespor’u konuk edecek. Maç 14 Aralık Cumartesi günü (yarın) Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.