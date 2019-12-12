Arslanbey tura izin vermedi!..1-1

1.Amatör Lig C Grubu’nda Çarşamba mesaisinde çok önemli bir maç oynandı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Dilovası Belediyespor konuk ettiği Arslanbey Organize Sanayi ile 1-1 berabere kaldı. Bitime 4 hafta 4 puanlık farkı koruyan Dilovası şampiyonluğa çok yaklaşırken, çok iyi mücadele eden Arslanbey rakibinin tur atmasına izin vermedi

DİLOVASI ÖNE GEÇTİ

Tavşancıl Stadı’nda oynanan maçın ilk 45 dakikasında iki takım da gergindi. Zaman zaman sertliklerin yaşandığı mücadelede Dilovası’nın bir topu çizgiden çıkarken, Arslanbey de 1 kez etkili gelebildi. Maçın 23. dakikasında Dilovası öne geçti. Soldan yapılan ortada takımın başarılı isimlerinden Furkan ceza sahası içinde topu kontrol ve çatala gönderdi. (1-0)

İKİNCİ YARIDA SAHADA FUTBOL VARDI

Yüksek atmosferde oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da futbolu düşündü ve sahada daha derli toplu bir oyun vardı. 55 ve 65. dakikalar arasında Dilovası 3 önemli fırsatı yakaladı ancak final pasları ve topu kaleye gönderme sorunu yaşayan Dilovası bu ataklardan gol bulamadı.

ARSLANBEY RİSK ALDI, GOLÜ BULDU

Arslanbey bir ara oyundan kopar gibi olan Arslanbey son 20 dakikada ön alan baskısı uyguladı. Teknik adam Savaş Demir savunmasında risk aldı ve rakip yarı alanda 6-7 futbolcu ile rakibine alan bırakmadı. Bitime 4 dakika kala ceza sahası içinde oyuna sonradan giren Furkan, savunmadan dönen topu kaleye gönderdi ve Arslanbey adına ağları buldu. (1-1)

KANDIRA GALİP

Kalan sürede Arslanbey üstünlük golünü bulmak istese de Enes Kanpara’nın son düdüğü ile maç 1-1 sona erdi. Aldığı 1 puanın kendisine yettiğini düşünen Dilovası maçın ardından sevindi, Arslanbey ise 1-1’lik beraberliğe üzülen taraftı. Grupta Kandıra Gençlerbirliği, Uzunçiftlik’i 3-1 yendi ve ilk 3 yolunda kritik bir engeli aştı.

PAZAR GÜNÜ MÜTHİŞ BİR MAÇ VAR

Bahçecik Şirinköy’ü 7-0 mağlup ederek Kandıra’yı takibini sürdürdü. C Grubu’nda Pazar günü çok önemli bir maç var. Arslanbey Organize Sanayi, 2 puan gerisindeki Kandıra Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Lider Dilovası, İzmit Yenimahalle deplasmanına gidecek, Bahçecik ise Uzunçiftlik ile deplasmanda karşılaşacak.

DİLOVASI BELEDİYESPOR: 1-ARSLANBEY GENÇLERBİRLİĞİ:1

STAT: Tavşancıl

HAKEMLER: Enes Kanpara***, Kağan Yıldızlar***, Keremşah Balbay***

DİLOVASI BELEDİYESPOR: Özen Can Öztürk**, Muhammed Orus**, Muhammed Öksüz***,Ferhat Ataş***, Şahin Erkan**, Bilal Kaydu***, Hasan Şahin**, Abdurrahman Kırmacı****(Dk. 85 Oğulcan Enül?), Furkan Şahin****,Baran Tekgül****, Kerim Ak** (Tahsin Durmuş*),

ARSLANBEY GENÇLERBİRLİĞİ:Ertuğrul**, Oğuzhan**, Batuhan*** (Furkan***), Mustafa****, Kenan**, Eyüp***, Hikmet***, Mertcan***, Yavuzhan****, Utku***, Mehmet*** (Hakan*)

GOLLER: Dk. 23 Furkan Şahin (Dilovası), Dk. 86 Furkan (Arslanbey)

KIRMIZI KART: Ramazan Kılavlı (Yedek Kulübesi)