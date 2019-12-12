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Mustafapaşa’dan Play-Off’a dev adım!..1-4

1. Amatör Lig A Grubu’nda İzmit Sanayispor ile Mustafapaşaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya kaldı.

Ahmet Akay
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1. Amatör Lig A Grubu’nda İzmit Sanayispor ile Mustafapaşaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya kaldı. Mücadeleyi Mertcan (2), Gökhan ve Ferhat’ın golleri ile 4-1 kazanan Mustafapaşa puanını 28’e çıkardı ve ilk 3 yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı

CEMAL CİDDİ ŞEKİLDE SAKATLANDI

İlk yarısı 1-0 Mustafapaşa’nın üstünlüğü ile sona eren maçın 55. dakikasında İzmit Sanayispor’dan Cemal rakibi ile çarpıştı sol ayak tarak kemiğinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Başarılı futbolcu sahaya çağrılan ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A Grubu’nda lider Derincespor deplasmanda Gölcük İdmanyurdu karşısında sahadan 4-1’lik galibiyet ile ayrıldı ve 4 puan farkla liderliğini sürdürdü.

BEKİRDERE BÜYÜK FIRSAT TEPTİ

Bekirdere ile Çerkeşli arasındaki zorlu maçı Çerkeşli 1-0 kazanırken grupta ikinciliğe yükseldi, Bekirderespor ise ilk 3 yolunda ağır bir yara aldı. Ligde kalma mücadelesi veren Uzuntarla deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Arapçeşme’yi 2-0 yendi ve Sanayispor ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Öte yandan Başiskele Belediye ile Hisareyn takımları dün akşam karşılaşacaktı.

İZMİT SANAYİSPOR: 1-MUSTAFAPAŞASPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (1.Küme A)

HAKEMLER: Serdar Demirkaya***, Derya Şanlıtürk***, Şevket Vural***

İZMİT SANAYİSPOR: Barış**, Caner**, Fatih**, Mehmet***, Göksel***, Cemal**, Onur**, Serkan**, Hamza**, Abdülsamet**, Tayfun**

MUSTAFAPAŞASPOR: Furkan***, Aykut***, Önder***, Onur*** (Ercan**), Hasan***, K.Gökhan*** (Berat**), Berk***, Eser*** (Burak**), Ferhat***, Mertcan***, Mustafa***

GOLLER: Mehmet Dk.85 (Sanayi),Mertcan Dk.12 ve 87, K. Gökhan Dk.63, Ferhat Dk.71(Mustafapaşa)

Bugün 15:55 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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