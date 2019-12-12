Hayallere köprü kuruyorlar

İzmit Belediyesi ile Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği’nin ortaklığıyla “Hayalsiz Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında 14 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 15.15’te İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi, taraftarlar yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya fırlatacak. Bu oyuncaklar Kocaeli’nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak almaya imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek.

MAÇA DAVET ETTİLER

Bu iyilik projesi kapsamında Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sporcuları Özge Kavurmacıoğlu, Monika Grigalauskyte ve Sasa Cado, 41 Burda AVM’de gerçekleşen etkinlikle birlikte yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları kutulara atarak bu anlamlı projeye destek verdi. Pelüş oyuncakları kutulara atan sporcular ardından 41 AVM esnafını dolaşarak 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.15’te oynanacak bu anlamlı maça davet ederek yanlarında pelüş oyuncaklarıyla gelmelerini istediler.

PELÜŞ OYUNCAKLARINIZLA BERABER GELİN!..

Etkinlikte konuşan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Sporcusu Özge Kavurmacıoğlu, “Fenerbahçe ile oynayacağımız bu önemli karşılaşmaya herkesi yanlarında pelüş oyuncaklarıyla beraber bekliyoruz” dedi. Monika Grigalauskyte ise, “Hayallere birlikte köprü kuralım sizde destek olun” diye konuşurken Sasa Cado ise, “Maça kesinlikle bekliyoruz. Pelüş oyuncaklarınızı almayın unutmayın. Sizleri seviyoruz” ifadelerinde bulundu.