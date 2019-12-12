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VODAFONE 15. İSTANBUL YARI MARATONU KAYITLARI BAŞLADI

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 5 Nisan 2020 Pazar günü 15. kez koşulacak.

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Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 5 Nisan 2020 Pazar günü 15. kez koşulacak. Kayıtlar ise başladı. Yaklaşık 75 ülkeden 15 bin sporcunun katılımı beklenen yarışlar için kayıtlar erken kayıt avantajları ile sürüyor

66 ÜLKEDEN 5 BİN 968 KOŞUCU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 15’inci kez start almaya hazırlanıyor. World Athletics tarafından “Altın Kategori”de değerlendirilen ve dünyada en iyi 8 yarı maraton listesinde yer alan yarış için kayıtlar başladı. Geçtiğimiz yıl 66 ülkeden 5 bin 968 çipli koşucunun start aldığı yarışta bu yıl 10 bin sporcunun koşması bekleniyor.

İKİ PARKURDA KOŞULACAK

Yenikapı’dan start alacak koşu, 21 kilometrelik yarı maraton parkurunun yanında, uzun mesafeli koşulara adaptasyon sağlamak adına kendini denemek isteyen koşuculara 10 kilometrelik bir parkurda yarışma imkânı da sağlayacak. Yarışın iki parkur için de kayıtları avantajlı kayıt dönemi ile başladı. Erken kayıt avantajlarından yararlanmak isteyen koşucular 50 Türk lirası ödeyerek 1 Ocak’a kadar kayıtlarını https://www.yarimaraton.istanbul/ web sitesi üzerinden online olarak yaptırabilecek.

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