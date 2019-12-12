Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:02 TSİ- Gündem G: Bugün 16:05 TSİ

Büyükakın: Çöp depolama alanı 1 aya belirlenecek

Kocaeli Büyükşeihr Belediyesi Aralık ayı meclisinde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Yeni çöp depolama alanı 1 aya kalmaz yeri belirlenmiş olacak” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 1. Birleşimi bugün İzmit Fuar Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste toplam 114 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

“POLİTİKA DEĞİŞTİ”

Çöp depolama tesisi hakkında konuşan Büyükakın, “Yeni çöp depolama alanı 1 aya kalmaz yeri belirlenmiş olacak. Yakma tesisi fikrinden vazgeçtik. Daha evvelden alınan kararların iptali yoluna gideceğiz. Önceden çöpün tamamını bertaraf ederiz diye bir karar almıştık, bertaraf ederseniz başka bir şey, ayrıştırma işlemi yaparsanız başka bir şey oluyor. Yakma işlemi uyguladığınızda çöp işlemi için ilave yakıt kullanmanız gerekiyor. Sıfır atık bir politika değişikliğidir. Politika değiştiğine göre belediye de yeni politikaya uyum sağlamalıdır. Yeni bir sürecin hazırlıklarına başladık. Sıfır atık projesi kapsamında şehrimiz örnek şehirlerden biri olur.

Bugün 16:02 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
‘’Vampir kanı nasıl içiyorsa, bunlar da petrolü öyle içiyor’’ mask
‘’Vampir kanı nasıl içiyorsa, bunlar da petrolü öyle içiyor’’
Çocuğu olanlar dikkat! Bundan uzak tutun... mask
Çocuğu olanlar dikkat! Bundan uzak tutun...
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor! mask
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor!
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması mask
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak mask
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı! mask
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

GALERİ

Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL