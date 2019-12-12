Büyükakın: Çöp depolama alanı 1 aya belirlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 1. Birleşimi bugün İzmit Fuar Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste toplam 114 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

“POLİTİKA DEĞİŞTİ”

Çöp depolama tesisi hakkında konuşan Büyükakın, “Yeni çöp depolama alanı 1 aya kalmaz yeri belirlenmiş olacak. Yakma tesisi fikrinden vazgeçtik. Daha evvelden alınan kararların iptali yoluna gideceğiz. Önceden çöpün tamamını bertaraf ederiz diye bir karar almıştık, bertaraf ederseniz başka bir şey, ayrıştırma işlemi yaparsanız başka bir şey oluyor. Yakma işlemi uyguladığınızda çöp işlemi için ilave yakıt kullanmanız gerekiyor. Sıfır atık bir politika değişikliğidir. Politika değiştiğine göre belediye de yeni politikaya uyum sağlamalıdır. Yeni bir sürecin hazırlıklarına başladık. Sıfır atık projesi kapsamında şehrimiz örnek şehirlerden biri olur.